Ромашковый чай назвали лучшим чаем для снижения стресса

Этот напиток настолько мощный, что 9 из 10 клинических испытаний подтвердили: он помогает эффективно справляться с тревогой. И эксперты склоняются к тому, что это благодаря множеству антиоксидантов в ромашке. Например, в ней есть апигенин, оказывающий успокаивающее действие и регулирующий нейротрансмиттеры в мозге, связанные с возбуждением и расслаблением, отмечает Дженна Брэддок, спортивный диетолог из Флориды и владелица Rhythm Sports Nutrition.

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