Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2025, 00:00
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Ромашковый чай назвали лучшим чаем для снижения стресса

И это подтверждают исследования
По данным Американской психиатрической ассоциации, 43% жителей США сообщили, что в 2024 году они чувствовали себя тревожнее, чем годом ранее. Когда стресс становится нормой, он может перерасти в хроническую тревожность. Это может вызвать головные боли, боли в теле, бессонницу и даже высокое кровяное давление, а также со временем ослабить иммунитет и ухудшить здоровье сердца.
Ромашковый чай назвали лучшим чаем для снижения стресса
© ConstantinosZ

Научно доказано, что ромашковый чай действительно успокаивает и избавляет от стресса. Также учёные обнаружили, что этот напиток облегчает проявление депрессии, которая обычно сопровождает стресс и тревогу. Если у вас при стрессе возникают проблемы с пищеварением, то ромашка тоже поможет успокоить желудок.

Ромашковый чай назвали лучшим чаем для снижения стресса
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Этот напиток настолько мощный, что 9 из 10 клинических испытаний подтвердили: он помогает эффективно справляться с тревогой. И эксперты склоняются к тому, что это благодаря множеству антиоксидантов в ромашке. Например, в ней есть апигенин, оказывающий успокаивающее действие и регулирующий нейротрансмиттеры в мозге, связанные с возбуждением и расслаблением, отмечает Дженна Брэддок, спортивный диетолог из Флориды и владелица Rhythm Sports Nutrition.

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