Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 января 2025, 04:30
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Ромашковый чай назвали лучшим напитком для сна

Он поможет при проблемах с засыпанием
Недостаточное количество сна связывают с повышенным риском возникновения нескольких хронических заболеваний. В том числе болезней сердца, почек, гипертонии, ожирения, диабета, инсульта.
Ромашковый чай назвали лучшим напитком для сна
© YelenaYemchuk

Отличной альтернативой лекарствам для лечения расстройств сна может стать чай из ромашки. Прежде всего, он способствует расслаблению за счёт апигенина, активного соединения. В результате вам легче будет заснуть, говорит Ниша Мелвани, магистр наук, дипломированный диетолог.

Кроме того, апигенин в ромашковом чае облегчает депрессию и беспокойство. Исследования показали, что этот чай помогает уменьшить проявление беспокойства у людей с тревожным расстройством, у женщин во время менструации и в постменопаузу, а также у тех, кто страдает бессонницей.

Ромашковый чай назвали лучшим напитком для сна
© Eating Well/Getty Images

Также научно доказано, что люди, которые потребляют больше апигенина (из ромашки) обычно имеют более качественный сон. Учёные обнаружили, что ромашка помогает сократить количество пробуждений в течение ночи.

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