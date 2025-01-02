Ромашковый чай назвали лучшим напитком для сна

Отличной альтернативой лекарствам для лечения расстройств сна может стать чай из ромашки. Прежде всего, он способствует расслаблению за счёт апигенина, активного соединения. В результате вам легче будет заснуть, говорит Ниша Мелвани, магистр наук, дипломированный диетолог.

Кроме того, апигенин в ромашковом чае облегчает депрессию и беспокойство. Исследования показали, что этот чай помогает уменьшить проявление беспокойства у людей с тревожным расстройством, у женщин во время менструации и в постменопаузу, а также у тех, кто страдает бессонницей.