Ромашковый и не только: названы лучшие виды чаёв для облегчения головной боли

Ромашковый и не только: названы лучшие виды чаёв для облегчения головной болиНо перед тем, как их попробовать, проконсультируйтесь с врачом
Если у вас заболела голова, попробуйте выпить один из этих чаёв.
Имбирный чай. Учёные обнаружили, что приём экстракта имбиря или добавок уменьшает головные боли при мигрени, а также другие симптомы спустя два часа после приступа. Также имбирь может быть полезен при тошноте, вызванной головной болью.
Ромашковый чай. Есть данные, что соединения в ромашке уменьшают воспаление, помогают при тревожности, депрессии, способных спровоцировать головные боли.
Чай из коры ивы. В коре ивы есть салицин, который в организме расщепляется до салициловой кислоты, активного ингредиента препаратов, снимающих боль и отёки.
Чай из пиретрума. Экстракты и чаи из этого растения улучшают кровообращение. Это может помочь, если у вас болит голова.
Чай с гвоздикой. Вещества в гвоздике обладают антиноцицептивными свойствами, то есть воздействуют на участки мозга, связанные с восприятием боли. Одно исследование также показало, что аромат экстракта гвоздики облегчает головные боли после операции.
Лавандовый чай. Есть доказательства, что экстракты и чаи из лаванды борются с депрессией и тревогой, улучшают сон.
Мятный чай. Согласно результатам одной научной работы, нанесение мяты перечной на виски может облегчить головные боли, связанные с напряжением.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.