Ромашковый и не только: названы лучшие виды чаёв для облегчения головной боли

Если у вас заболела голова, попробуйте выпить один из этих чаёв.

Имбирный чай. Учёные обнаружили, что приём экстракта имбиря или добавок уменьшает головные боли при мигрени, а также другие симптомы спустя два часа после приступа. Также имбирь может быть полезен при тошноте, вызванной головной болью.

Ромашковый чай. Есть данные, что соединения в ромашке уменьшают воспаление, помогают при тревожности, депрессии, способных спровоцировать головные боли.

Чай из коры ивы. В коре ивы есть салицин, который в организме расщепляется до салициловой кислоты, активного ингредиента препаратов, снимающих боль и отёки.

Чай из пиретрума. Экстракты и чаи из этого растения улучшают кровообращение. Это может помочь, если у вас болит голова.