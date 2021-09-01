Российские медики дали советы по защите детей от коронавируса

Российские медики дали советы по защите детей от коронавирусаВ школах важно соблюдать все меры профилактики
Несмотря на то что в российских школах будут вновь соблюдаться все меры безопасности (установка антисептиков и обеззараживающих ламп, дезинфекция классов, обработка спортивного оборудования и пр.), есть несколько пунктов, которые нельзя проигнорировать. Особенно сейчас, когда дети всё чаще переносят болезнь в тяжёлой форме.
Педиатр Роман Плахов рекомендует родителям поставить ребёнку прививку от гриппа. Среди других советов - посещение школьником занятий спортом вместо приёма иммуномодуляторов, а также полноценное и сбалансированное питание.
Доктор медицинских наук и врач-педиатр Сергей Токарев также напомнил, что нужно не забывать о мерах профилактики распространения ковида. Это соблюдение социальной дистанции, контроль за качеством воздуха в кабинетах и коридорах. Также ребёнок, у которого есть симптомы ОРВИ, должен оставаться дома, а не идти в школу.
Подробнее читайте по ссылке.