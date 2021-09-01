Российские медики дали советы по защите детей от коронавируса

Несмотря на то что в российских школах будут вновь соблюдаться все меры безопасности (установка антисептиков и обеззараживающих ламп, дезинфекция классов, обработка спортивного оборудования и пр.), есть несколько пунктов, которые нельзя проигнорировать. Особенно сейчас, когда дети всё чаще переносят болезнь в тяжёлой форме.

Педиатр Роман Плахов рекомендует родителям поставить ребёнку прививку от гриппа. Среди других советов - посещение школьником занятий спортом вместо приёма иммуномодуляторов, а также полноценное и сбалансированное питание.