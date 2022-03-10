Российские учёные обнаружили ген, помогающий замедлить развитие опухоли мозга

После трёх экспериментов через 72 часа исследователи обнаружили, что производство белка геном Клото увеличилось в 15 раз. Также на 8 процентов снизилась жизнеспособность клеток глиобластомы, на 20 процентов от контрольных значений уменьшилось количество клеток. Всё дело в том, что когда ген Клото находится в клетках глиобластомы в состоянии гиперактивности, он способен производить особый белок.

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