Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организме

Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организмеОб этом сообщает портал «Научная Россия»
Красноярские эксперты создали искусственные гибридные белки, которые могут очень быстро найти маркер онкологического заболевания в организме и подать сигнал об этом. Все результаты исследования были опубликованы в издании Biochemical and Biophysical Research Communications.
Для того чтобы получить новые белки, специалисты удлинили светящуюся молекулу и прикрепили к её концу один из белков: сурвивин или MIA. Первый белок встречается в большинстве злокачественных опухолей, второй - производится в основном клетками меланомы.
В целом в ходе экспериментов выяснилось, что белки довольно активны и стабильны. Их можно также хранить в течение полугода в замороженном виде в растворе. В целом они могут в будущем помочь при создании тест-систем, определяющих наличие онкологических маркеров в крови человека.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.