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Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организме

Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Специалисты из Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали особые белки, позволяющие гораздо быстрее обнаруживать раковую опухоль в организме человека. Подробнее о разработке - в материале.
Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организме

Красноярские эксперты создали искусственные гибридные белки, которые могут очень быстро найти маркер онкологического заболевания в организме и подать сигнал об этом. Все результаты исследования были опубликованы в издании Biochemical and Biophysical Research Communications.

Для того чтобы получить новые белки, специалисты удлинили светящуюся молекулу и прикрепили к её концу один из белков: сурвивин или MIA. Первый белок встречается в большинстве злокачественных опухолей, второй - производится в основном клетками меланомы.

Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организме

В целом в ходе экспериментов выяснилось, что белки довольно активны и стабильны. Их можно также хранить в течение полугода в замороженном виде в растворе. В целом они могут в будущем помочь при создании тест-систем, определяющих наличие онкологических маркеров в крови человека.

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Источник: Научная Россия
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