Российские учёные разработали белки, которые помогут быстрее выявлять рак в организме

Красноярские эксперты создали искусственные гибридные белки, которые могут очень быстро найти маркер онкологического заболевания в организме и подать сигнал об этом. Все результаты исследования были опубликованы в издании Biochemical and Biophysical Research Communications.

Для того чтобы получить новые белки, специалисты удлинили светящуюся молекулу и прикрепили к её концу один из белков: сурвивин или MIA. Первый белок встречается в большинстве злокачественных опухолей, второй - производится в основном клетками меланомы.