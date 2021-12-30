Российские врачи оценили эффективность существующих методов защиты от COVID-19

По словам иммунолога Владислава Жемчугова, уже сейчас где-то треть антител, которые вырабатываются в результате вакцинации, неэффективны против самых новых вариантов COVID-19. Это вызывает необходимость частой ревакцинации. По мнению специалиста, человеку в такой ситуации придётся либо прививаться ещё чаще, чем ранее, либо ждать новой вакцины (которая, как предполагается, будет создана на основе новых штаммов). Самому врачу больше нравится как раз второй вариант, при котором бы одна вакцина могла обеспечить защиту от всех вариантов сразу.

В то же время, как утверждает Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, прививки в любом случае защищают от коронавируса, несмотря на наличие мутаций. Правда, также эксперт отметил, что вакцина уменьшит тяжесть протекания болезни при заражении.