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Российский врач объяснил причину вспышки заболеваемости COVID-19 осенью

Она связана с началом учебного года
Андрей Исаев, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, высказал предположение, почему осенью может начать расти число случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Лайф" поделился рекомендациями специалиста.
Российский врач объяснил причину вспышки заболеваемости COVID-19 осенью

По словам специалиста, количество заболевших коронавирусом возрастёт именно осенью. Причина этого - возвращение детей в школы после летних каникул. Помимо этого, важную роль играет отказ от дистанционного обучения и конец отпускного сезона.

Российский врач объяснил причину вспышки заболеваемости COVID-19 осенью

Поскольку в школах дети тесно взаимодействуют друг с другом (в классе, например, одновременно находится человек по 30), они легко могут заразиться сами и заразить других. Особенно если вспомнить, что прививки им не ставили, добавляет врач.

Именно поэтому необходимо внимательно следить за своим самочувствием и при малейшем подозрении изолироваться. Далее нужно отмечать все изменения в своём состоянии. В случае болезни - сдавать анализы. Иначе, предупреждает Андрей Исаев, есть шанс усугубить ситуацию, запустить болезнь, что приведёт к госпитализации.