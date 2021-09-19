Российский врач объяснил причину вспышки заболеваемости COVID-19 осенью

Поскольку в школах дети тесно взаимодействуют друг с другом (в классе, например, одновременно находится человек по 30), они легко могут заразиться сами и заразить других. Особенно если вспомнить, что прививки им не ставили, добавляет врач.

Именно поэтому необходимо внимательно следить за своим самочувствием и при малейшем подозрении изолироваться. Далее нужно отмечать все изменения в своём состоянии. В случае болезни - сдавать анализы. Иначе, предупреждает Андрей Исаев, есть шанс усугубить ситуацию, запустить болезнь, что приведёт к госпитализации.