Российский врач-отоларинголог рассказал, когда у переболевших COVID-19 навсегда исчезает способность различать запахи

Врач рассказывает: пациенты с коронавирусом часто говорят о ложных или искажённых запахах, которые они начинают чувствовать. При этом важно, что у каждого человека они могут быть разными: металл, аммиак, тухлые огурцы и пр. Также эти запахи как бы преследуют людей и притупляются у них только перед сном. Причин возникновения таких галлюцинаций может быть две.

Первая - при воспалении, отёке слизистой носоглотки. В этом случае нормальные запахи возвращаются после предотвращения самого воспаления. Однако бывают случаи, особенно после ковида, когда даже спустя несколько месяцев после выздоровления люди ощущают ложные запахи. В этом случае, подчёркивает врач, дело заключается в воздействии уже на нервные клетки головного мозга. Всё дело в том, что коронавирусная инфекция воздействует на нервные клетки, в том числе в мозге. И бывает, что нормальное восприятие запахов не восстанавливается уже никогда.

Как заявляет специалист, "если эти поломки серьёзные, необратимые, то помочь уже невозможно".