Российский врач уточнил, когда число заболевших COVID-19 перестанет расти

При этом Евгений Тимаков заметил, что в осенние месяцы ожидается вспышка инфекции, но число заболевших будет не больше, чем летом. Кроме того, сейчас наблюдается третья волна COVID-19, а не четвёртая.

Также в случае, если новые мутации коронавируса не появятся, то ещё один всплеск заболеваемости произойдёт весной. Он уже не окажет значительной нагрузки на систему здравоохранения, сказал врач.