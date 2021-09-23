Российский врач уточнил, когда число заболевших COVID-19 перестанет расти

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Российский врач уточнил, когда число заболевших COVID-19 перестанет растиПроизойдёт это уже в нынешнем году
"Лайф" опубликовал комментарии педиатра-инфекциониста и главного врача медицинского центра "Лидер-медицина" Евгения Тимакова о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией в России.
По словам медика, стабилизируется уровень заболеваемости ковидом, скорее всего, в декабре - примерно в середине - конце месяца. Поэтому зима должна пройти относительно спокойно.
При этом Евгений Тимаков заметил, что в осенние месяцы ожидается вспышка инфекции, но число заболевших будет не больше, чем летом. Кроме того, сейчас наблюдается третья волна COVID-19, а не четвёртая.
Также в случае, если новые мутации коронавируса не появятся, то ещё один всплеск заболеваемости произойдёт весной. Он уже не окажет значительной нагрузки на систему здравоохранения, сказал врач.