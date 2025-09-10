Рост мышц назвали главной причиной набора веса во время тренировок

Когда вы начинаете заниматься спортом, состав вашего тела начинает меняться. Сохранение мышечной массы - это один из лучших способов поддержания здоровья в пожилом возрасте. А ещё это помогает сжигать больше жира в состоянии покоя.

Полкилограмма мышц и жира выглядят совершенно по-разному. Мышцы плотнее и компактнее, а жир занимает больше места. Поэтому при наборе мышечной массы вы можете заметить очень незначительное изменение цифр на весах. При этом ваши руки и ноги станут рельефными или вам будет легче носить тяжёлые сумки с продуктами.