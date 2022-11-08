Рождение трёх детей может защитить женщину от рака, доказали учёные

Это всё стало известно благодаря генетическому анализу. В целом считается, что при высоком уровне эстрогена в организме у женщины повышается вероятность развития рака эндометрия (матки). Сильнее всего снизить этот риск помогло, как выяснилось, рождение ребёнка.

Причём чем меньше времени организм подвергается воздействию эстрогена в течение всей жизни (такое возможно при приёме противозачаточных, при беременности), тем меньше у женщины шансов столкнуться с раком матки.

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