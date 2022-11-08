Рождение трёх детей может защитить женщину от рака, доказали учёные

Рождение трёх детей может защитить женщину от рака, доказали учёныеЭто стало известно благодаря исследованию Университета Квинсленда
Эксперты из Института молекулярной биологии Университета штата Калифорния выяснили, что рождение трёх детей помогает на 50 % снизить вероятность развития рака матки у женщины. Связано это с тем, что при беременности организм подвергается меньшему воздействию гормона эстрогена.
В новом исследовании, опубликованном в BMC Medicine, отмечается, что чем больше времени женщина проводит в состоянии беременности или на противозачаточных, тем ниже у неё риск развития рака матки. Всё дело в том, что именно в данном случае организм подвергается меньшему воздействию эстрогена.
Это всё стало известно благодаря генетическому анализу. В целом считается, что при высоком уровне эстрогена в организме у женщины повышается вероятность развития рака эндометрия (матки). Сильнее всего снизить этот риск помогло, как выяснилось, рождение ребёнка.
Причём чем меньше времени организм подвергается воздействию эстрогена в течение всей жизни (такое возможно при приёме противозачаточных, при беременности), тем меньше у женщины шансов столкнуться с раком матки.
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