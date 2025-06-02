Розмарин назвали лучшей травой для уменьшения воспаления

Розмарин назвали лучшей травой для уменьшения воспаленияВот что об этом известно науке
Розмарин содержит большое количество фитохимических веществ или соединений, которые положительно влияют на здоровье. Речь идёт об антиоксидантах.
Учёные обнаружили, что розмариновая кислота и карнозная кислота в розмарине обладают лечебными свойствами. Специалисты пришли также к выводу, что розмарин следует рассматривать как альтернативную терапию для избавления от воспаления, боли, расстройств памяти, тревожности.
Кроме того, научные данные показывают, что розмариновая кислота уменьшает не только хроническое воспаление, но и окислительный стресс, рост опухоли.
При этом большая часть исследований, связанных с розмарином, проводилась на животных. Это важно учитывать.
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