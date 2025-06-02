Розмарин назвали лучшей травой для уменьшения воспаления

Кроме того, научные данные показывают, что розмариновая кислота уменьшает не только хроническое воспаление, но и окислительный стресс, рост опухоли.

При этом большая часть исследований, связанных с розмарином, проводилась на животных. Это важно учитывать.

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