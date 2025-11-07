Розмарин помог коже восстановиться после травм

Розмарин помог коже восстановиться после травмЭтот популярный в соцсетях тренд теперь подкреплён научными данными
Студентка Пенсильванского университета Цзяи Пан и кандидат наук Пенсильванского университета Эммануэль Рапп Рейес обнаружили, что розмарин может помочь заживлять раны без шрамов. Учёные создали крем с карнозной кислотой - природным антиоксидантом, который содержится преимущественно в розмарине. Эксперименты на мышах показали, что определённый нервный сенсор в коже, TRPA1, сыграл ключевую роль в стимуляции заживления. При испытаниях без использования этого сенсора крем оказался бесполезен.
Были выявлены и другие травы, которые могут активировать TRPA1. Это тимьян и орегано. Однако розмарин оказался более безопасным и эффективным.
Учёные заметили и локальный эффект от действия розмарина: заживление без рубцов происходило только тогда, когда крем с карнозной кислотой наносился на место травмы, а не на область, которая находилась далеко от раны.
При этом команда специалистов отмечает, что перед тем, как включать в ежедневный уход крем с розмарином, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.