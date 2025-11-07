Розмарин помог коже восстановиться после травм

Были выявлены и другие травы, которые могут активировать TRPA1. Это тимьян и орегано. Однако розмарин оказался более безопасным и эффективным.

Учёные заметили и локальный эффект от действия розмарина: заживление без рубцов происходило только тогда, когда крем с карнозной кислотой наносился на место травмы, а не на область, которая находилась далеко от раны.

При этом команда специалистов отмечает, что перед тем, как включать в ежедневный уход крем с розмарином, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

