Рыба и другие лучшие белки для снижения кровяного давления

Вот какие белковые продукты нужно покупать, чтобы улучшить здоровье сердца.

Рыба. Её можно включать в рацион несколько раз в неделю. Она содержит качественный белок и калий. Последнее вещество играет важную роль в снижении давления.

Яйца. Они обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами, содержат много витамина А, селена, несколько витаминов группы В, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, который связаны с уменьшением риска развития гипертонии.

Орехи и семена. Эти продукты дадут организму белок, витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие общему здоровью сердца.

Стейк из вырезки. В говядине много высококачественного белка и гемового железа, которое легче усваивается организмом, чем железо из растительных продуктов. Также это отличный источник витамина B12, магния, фолиевой кислоты и фосфора. Из 110 г постного стейка из вырезки вы получите 22 г белка.