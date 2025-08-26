Рыба и другие лучшие белки для снижения кровяного давления

Рыба и другие лучшие белки для снижения кровяного давленияДобавьте их в свой рацион
Вот какие белковые продукты нужно покупать, чтобы улучшить здоровье сердца.
Рыба. Её можно включать в рацион несколько раз в неделю. Она содержит качественный белок и калий. Последнее вещество играет важную роль в снижении давления.
Яйца. Они обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами, содержат много витамина А, селена, несколько витаминов группы В, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, который связаны с уменьшением риска развития гипертонии.
Орехи и семена. Эти продукты дадут организму белок, витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие общему здоровью сердца.
Стейк из вырезки. В говядине много высококачественного белка и гемового железа, которое легче усваивается организмом, чем железо из растительных продуктов. Также это отличный источник витамина B12, магния, фолиевой кислоты и фосфора. Из 110 г постного стейка из вырезки вы получите 22 г белка.
Киноа. Это полноценный источник белка, то есть в нём содержатся все девять незаменимых аминокислот. Также из киноа вы получите фолиевую кислоту, которая отвечает за расщепление в организме вредных веществ, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Птица. Особенно богато такое мясо аминокислотой L-аргинин, которая снижает кровяное давление.
Бобовые. К ним относятся фасоль, чечевица, соя. Они содержат растительный белок, много калия, полезной для сердца клетчатки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.