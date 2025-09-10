Рыба и не только: названы лучшие консервированные продукты, снижающие холестерин

Консервированная тыква. Этот овощ отлично подходит как для сладких, так и для солёных блюд, в нём много клетчатки, которая снижает уровень холестерина.

Рыбные консервы. Регулярное употребление жирной рыбы, как показывают исследования, способствует улучшению липидного профиля. Связано это с высоким уровнем омега-3 в ней.

Консервированный шпинат. Одна чашка такого шпината даст вам более 5 г клетчатки, что поддерживает здоровый уровень холестерина.