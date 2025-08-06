Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артрите

Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артритеОб этом важно знать
Рыбные консервы. При каждой форме артрита возникает воспаление. Об этом сказал Дастин Мур, доктор философии, зарегистрированный диетолог, преподаватель диетологии в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и создатель Substack Public Health Dad. В жирной рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление.
Молочные продукты. Они дают организму кальций и витамин D. Эти вещества играют ключевую роль в плотности костей и здоровье суставов. Одно исследование также показало, что у людей, которые часто ели йогурт, были ниже маркеры воспаления в крови.
Картофель. На самом деле в нём много калия, витамина С и антиоксидантов, которые могут принести пользу людям с артритом.
Масла из семян. Систематический обзор и метаанализ 11 исследований показали, что рапсовое, льняное и кунжутное масла снижают уровень окислительного стресса и улучшают уровень липидов, сахара в крови.
Помидоры. Согласно результатам одного исследования, у людей с остеоартритом коленного сустава уровень ликопина в крови ниже, чем у тех, кто этим заболеванием не страдает. Помидоры же - источник ликопина, антиоксиданта, который борется с воспалением.
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