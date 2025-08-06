Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артрите

Рыбные консервы. При каждой форме артрита возникает воспаление. Об этом сказал Дастин Мур, доктор философии, зарегистрированный диетолог, преподаватель диетологии в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и создатель Substack Public Health Dad. В жирной рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление.

Молочные продукты. Они дают организму кальций и витамин D. Эти вещества играют ключевую роль в плотности костей и здоровье суставов. Одно исследование также показало, что у людей, которые часто ели йогурт, были ниже маркеры воспаления в крови.

Картофель. На самом деле в нём много калия, витамина С и антиоксидантов, которые могут принести пользу людям с артритом.