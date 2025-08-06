Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 августа 2025, 17:15
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Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артрите

Об этом важно знать
Если вы, как и 21% взрослых американцев, страдаете артритом, то, возможно, вы уже искали в Интернете информацию о том, что вам можно и нельзя есть. Издание EatingWell поговорило с диетологами о том, какие "вредные" виды пищи на самом деле полезны при этой болезни.
Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артрите
© Getty Images

Рыбные консервы. При каждой форме артрита возникает воспаление. Об этом сказал Дастин Мур, доктор философии, зарегистрированный диетолог, преподаватель диетологии в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и создатель Substack Public Health Dad. В жирной рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление.

Молочные продукты. Они дают организму кальций и витамин D. Эти вещества играют ключевую роль в плотности костей и здоровье суставов. Одно исследование также показало, что у людей, которые часто ели йогурт, были ниже маркеры воспаления в крови.

Картофель. На самом деле в нём много калия, витамина С и антиоксидантов, которые могут принести пользу людям с артритом.

Рыбные консервы и другие “плохие” продукты, которые полезны при артрите
© Photographer: Jen Causey, Food Stylist: Margaret Monroe Dickey, Prop Stylist: Priscilla Montiel

Масла из семян. Систематический обзор и метаанализ 11 исследований показали, что рапсовое, льняное и кунжутное масла снижают уровень окислительного стресса и улучшают уровень липидов, сахара в крови.

Помидоры. Согласно результатам одного исследования, у людей с остеоартритом коленного сустава уровень ликопина в крови ниже, чем у тех, кто этим заболеванием не страдает. Помидоры же - источник ликопина, антиоксиданта, который борется с воспалением.

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