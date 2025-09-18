Рыбные консервы и другие виды продуктов для укрепления костей

Молочные продукты. Они содержат не только кальций, но и высококачественный белок, который способствует росту и сохранению мышц. В йогурте и кефире есть полезные для кишечника пробиотики, а молоко часто обогащают витамином D.

Соя. Тофу зачастую готовят с добавлением сульфата кальция. Именно поэтому этот продукт считается отличным источником кальция. Что касается соевого молока, то его нередко обогащают кальцием и витамином D.

Рыбные консервы. Лосось и сардины богаты кальцием. В отличие от тунца эту рыбу консервируют с костями.