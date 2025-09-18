Рыбные консервы и другие виды продуктов для укрепления костей

Рыбные консервы и другие виды продуктов для укрепления костейДобавьте их в свой рацион
Молочные продукты. Они содержат не только кальций, но и высококачественный белок, который способствует росту и сохранению мышц. В йогурте и кефире есть полезные для кишечника пробиотики, а молоко часто обогащают витамином D.
Соя. Тофу зачастую готовят с добавлением сульфата кальция. Именно поэтому этот продукт считается отличным источником кальция. Что касается соевого молока, то его нередко обогащают кальцием и витамином D.
Рыбные консервы. Лосось и сардины богаты кальцием. В отличие от тунца эту рыбу консервируют с костями.
Листовая зелень. На чашку приготовленной листовой капусты приходится 327 мг кальция, на то же количество кудрявой капусты - 177 мг, а шпината - 141 мг.
Орехи и семена. Миндаль и семена кунжута содержат кальций и антиоксиданты. Особенно много кальция в миндале, семенах чиа, пасте из семян кунжута.
Обогащённые продукты. В Соединённых Штатах кальций часто добавляют в соки, сухие завтраки, молочные продукты, растительное молоко.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.