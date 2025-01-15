С 13 до 15 часов: раскрыто, в какое время лучше всего спать днём

Опубликовано 15 января 2025, 00:001 мин.
С 13 до 15 часов: раскрыто, в какое время лучше всего спать днёмЭто сделать вас продуктивнее
Вместо энергетика подумайте о дневном сне. Регулярные короткие периоды такого сна поможет вам чувствовать себя бодрее и позволит побороть хандру.
Если вы обычно наиболее активны днём, то короткий сон в 20−30 минут будет в это время идеальным. Такая продолжительность вряд ли нарушит ваш ночной сон. Постарайтесь выделить для того, чтобы вздремнуть, тихое и тёмное место, где вас не будут отвлекать экраны.
Для большинства из нас дневной сон в промежуток с 13 до 15 часов будет идеальным. Он даст заряд энергии на весь оставшийся день.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.