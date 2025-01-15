С 13 до 15 часов: раскрыто, в какое время лучше всего спать днём

Для большинства из нас дневной сон в промежуток с 13 до 15 часов будет идеальным. Он даст заряд энергии на весь оставшийся день.

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