С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортом

Опубликовано 16 мая 2025, 20:151 мин.
С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортомЭто поможет вам лучше спать
Исследования показывают, что регулярные физические упражнения могут потенциально увеличить общее время сна. Кроме того, чем больше упражнений вы делаете в течение месяца, тем лучше будет ваш сон.
Джои Джонс, сертифицированный персональный тренер и генеральный директор way-up.blog, подтверждает, что регулярная физическая активность улучшает сон. Всё потому, что спорт снижает уровень кортизола, повышает уровень мелатонина, облегчает засыпание.
Джонс считает, что лучшее время для тренировок - это с 16 до 19 часов. Это позволит организму подготовиться ко сну.
При этом лучше всего вечером заниматься йогой. Она известна тем, что успокаивает нервную систему и снижает уровень кортизола. Оба этих фактора помогают заснуть.
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Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова