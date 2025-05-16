Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2025, 20:15
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С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортом

Это поможет вам лучше спать
Исследования показывают, что регулярные физические упражнения могут потенциально увеличить общее время сна. Кроме того, чем больше упражнений вы делаете в течение месяца, тем лучше будет ваш сон.
С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортом
© MivPiv

Джои Джонс, сертифицированный персональный тренер и генеральный директор way-up.blog, подтверждает, что регулярная физическая активность улучшает сон. Всё потому, что спорт снижает уровень кортизола, повышает уровень мелатонина, облегчает засыпание.

Джонс считает, что лучшее время для тренировок - это с 16 до 19 часов. Это позволит организму подготовиться ко сну.

С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортом
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При этом лучше всего вечером заниматься йогой. Она известна тем, что успокаивает нервную систему и снижает уровень кортизола. Оба этих фактора помогают заснуть.

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