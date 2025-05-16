С 16 до 19 часов: тренер назвал оптимальное время для занятий спортом

При этом лучше всего вечером заниматься йогой. Она известна тем, что успокаивает нервную систему и снижает уровень кортизола. Оба этих фактора помогают заснуть.

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