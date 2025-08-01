Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 августа 2025, 23:15
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С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабете

Об этом важно знать
Травяные чаи становятся всё более популярными за счёт их полезных для здоровья свойств. Однако при некоторых заболеваниях пить их ни в коем случае нельзя. Например, при сахарном диабете.
С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабете
© Aloe Vera Center

Травяной чай с алоэ вера. Исследования показывают, что употребление алоэ вера может сильно повлиять на уровень сахара в крови. Один обзор показал, что приём алоэ вера вызвал значительное снижение уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина. Если вы принимаете лекарства, снижающие уровень сахара в крови, то алоэ вера может понизить его ещё сильнее.

Ромашковый травяной чай. При приёме разжижающих кровь лекарств ромашка может с ними опасно взаимодействовать. Это может привести даже к кровотечению.

С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабете
© Stefania Pelfini, La Waziya Photography/Getty Images

Травяной чай с пажитником. Согласно исследованиям, пажитник может улучшать уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови. Однако добавки с пажитником снижают уровень сахара в крови и могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь.

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