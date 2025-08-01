С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабете

С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабетеОб этом важно знать
Травяной чай с алоэ вера. Исследования показывают, что употребление алоэ вера может сильно повлиять на уровень сахара в крови. Один обзор показал, что приём алоэ вера вызвал значительное снижение уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина. Если вы принимаете лекарства, снижающие уровень сахара в крови, то алоэ вера может понизить его ещё сильнее.
Ромашковый травяной чай. При приёме разжижающих кровь лекарств ромашка может с ними опасно взаимодействовать. Это может привести даже к кровотечению.
Травяной чай с пажитником. Согласно исследованиям, пажитник может улучшать уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови. Однако добавки с пажитником снижают уровень сахара в крови и могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь.
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