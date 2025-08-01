С алоэ вера, ромашкой, пажитником: три травяных чая, которые нельзя пить при диабете

Травяной чай с алоэ вера. Исследования показывают, что употребление алоэ вера может сильно повлиять на уровень сахара в крови. Один обзор показал, что приём алоэ вера вызвал значительное снижение уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина. Если вы принимаете лекарства, снижающие уровень сахара в крови, то алоэ вера может понизить его ещё сильнее.

Ромашковый травяной чай. При приёме разжижающих кровь лекарств ромашка может с ними опасно взаимодействовать. Это может привести даже к кровотечению.