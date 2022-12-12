С этим ощущением до сердечного приступа сталкивались все, кто выжил после него

Оказалось, что действительно уровень гормона стресса у людей, перенёсших сердечный приступ, и у здоровых был разным. Это значит, что данный гормон может быть маркером инфаркта.

Многие люди, которые выжили после сердечного приступа, прямо перед ним находились в состоянии стресса. Это показал анализ данных 174 женщин и мужчин, госпитализированных в клиники.

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