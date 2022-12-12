С этим ощущением до сердечного приступа сталкивались все, кто выжил после него

С этим ощущением до сердечного приступа сталкивались все, кто выжил после негоБудьте начеку
Инфаркт возникает, когда резко прекращается подача крови к сердцу. Предсказать сердечный приступ сложно, но иногда на него может указывать эмоциональное состояние.
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Учёные из Университетом Линчёпинга выяснили, как длительный стресс может повлиять на возникновение сердечного приступа у человека. Другими словами, эксперты хотели узнать, играет ли какую-то роль в инфаркте уровень гормона стресса кортизола.
Результаты исследования были опубликованы в Scientific Reports.
Оказалось, что действительно уровень гормона стресса у людей, перенёсших сердечный приступ, и у здоровых был разным. Это значит, что данный гормон может быть маркером инфаркта.
Многие люди, которые выжили после сердечного приступа, прямо перед ним находились в состоянии стресса. Это показал анализ данных 174 женщин и мужчин, госпитализированных в клиники.
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