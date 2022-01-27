С какими людьми лучше не общаться для сохранения психического здоровья: рассказывают психологи

Окружение сильно влияет на человека. Поэтому друзей нужно выбирать очень внимательно. К тому же существуют люди, которые однозначно будут негативно влиять на ваше эмоциональное состояние. По мнению психологов, таких людей можно разделить на семь групп.

Те, кто вечно о чём-то просит. По мнению американского психолога Гордона Олпорта, главная проблема в этом случае заключается в том, что такие люди просто пользуются другими. То есть для них окружающие - это просто средство, помогающее получить желаемое. Если же попросить о чём-то такого человека, то он, вероятнее всего, откажет. В эту же категорию можно отнести тех, кто внезапно появляется в жизни, а затем снова пропадает.

Люди, опасающиеся перемен. Обычно такие люди, когда им кто-то сообщает о принятии важного решения (о переезде, смене образа жизни и т.п.), начинают его отговаривать. При этом если человек в итоге не слушает советов и чего-то добивается, то подобные личности часто превращаются в «людей, которым что-то нужно».