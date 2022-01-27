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С какими людьми лучше не общаться для сохранения психического здоровья: рассказывают психологи«Лайф» перечислил семь типов таких друзей и знакомых
Психологи утверждают, что для сохранения сил, энергии и ментального здоровья нужно избегать определённых личностей. О них - в материале.
Окружение сильно влияет на человека. Поэтому друзей нужно выбирать очень внимательно. К тому же существуют люди, которые однозначно будут негативно влиять на ваше эмоциональное состояние. По мнению психологов, таких людей можно разделить на семь групп.
- Те, кто вечно о чём-то просит. По мнению американского психолога Гордона Олпорта, главная проблема в этом случае заключается в том, что такие люди просто пользуются другими. То есть для них окружающие - это просто средство, помогающее получить желаемое. Если же попросить о чём-то такого человека, то он, вероятнее всего, откажет. В эту же категорию можно отнести тех, кто внезапно появляется в жизни, а затем снова пропадает.
- Люди, опасающиеся перемен. Обычно такие люди, когда им кто-то сообщает о принятии важного решения (о переезде, смене образа жизни и т.п.), начинают его отговаривать. При этом если человек в итоге не слушает советов и чего-то добивается, то подобные личности часто превращаются в «людей, которым что-то нужно».
- Личности с синдромом жертвы. Таким людям в жизни в целом «не повезло». При этом если им попытаться рассказать о своих трудностях, то они их обесценят, так как им живётся тяжелее. Специалисты советуют не жалеть подобных знакомых, поскольку время и силы в таком случае точно будут потрачены впустую.
- Люди, имеющие серьёзные зависимости. Например, это алкоголики. Подобные люди легко могут утянуть на дно за собой остальных. К тому же они отличаются непредсказуемостью, эмоциональной нестабильностью, необязательностью. Как отмечает психолог Уолтер Мишель, у таких личностей на первом вместе в жизни стоит веселье, развлечения, а затем всё остальное, включая карьеру.
- Деструктивные критики. Конструктивная критика встречается довольно редко. Деструктивная же часто направлена на вещи, которые человек изменить не в силах (например, родственники, тело), и заставляет этого человека оправдываться. По мнению Бодо Шефера, «финансового тренера» и оратора, принимать критику вообще нужно лишь от тех, кто достиг успеха и чей образ жизни соотносится с представлениями о счастье человека, которого критикуют. На остальных же лучше не обращать внимание. Также нужно уметь выделять в критике то, что сказано по делу, и манипуляции.
- Манипуляторы чужой самооценкой. Такие личности сначала уверяют человека, что он особенный, что неплохо поднимает самооценку. Однако проблема в том, что друзья и знакомые этих людей не могут иметь своего мнения, а должны соглашаться с точкой зрения манипулятора.
- Абьюзеры, конфликтные люди. Даже простой поход в магазин для таких людей может стать возможностью поругаться с кем-либо. Подобным образом они просто получают адреналин. Ещё один тип личностей, который называет автор, - это сплетники. С ними всегда нужно быть готовым к тому, что сегодня он обсуждает кого-то с вами, а завтра - с другим человеком разговаривает уже о вас.
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Источник: Лайф