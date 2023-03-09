С какого возраста дети уже могут читать карты: вы удивитесь

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в Developmental Psychology, приняли участие 175 детей. Их возраст составлял от двух до пяти лет.

Детям показывали наклейку, которая была спрятана в модели комнаты. Затем им нужно было искать самостоятельно другую наклейку, которая находилась в том же месте с другой модели комнаты. Двух- и трёхлетние дети не могли понять, что расположение предметов в комнатах было одинаковым. Только примерно с четырёх лет дети уже использовали одну модель комнаты в качестве ориентира для поиска объекта в ней.