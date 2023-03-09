С какого возраста дети уже могут читать карты: вы удивитесь

С какого возраста дети уже могут читать карты: вы удивитесьОтвет на этот вопрос совсем недавно нашли учёные
Оказывается, у детей навыки, помогающие им читать карты, начинают развиваться довольно рано. Эксперты из Университета Восточной Англии считают, что происходит это в четыре года.
Фото: Metroparent.com
В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в Developmental Psychology, приняли участие 175 детей. Их возраст составлял от двух до пяти лет.
Детям показывали наклейку, которая была спрятана в модели комнаты. Затем им нужно было искать самостоятельно другую наклейку, которая находилась в том же месте с другой модели комнаты. Двух- и трёхлетние дети не могли понять, что расположение предметов в комнатах было одинаковым. Только примерно с четырёх лет дети уже использовали одну модель комнаты в качестве ориентира для поиска объекта в ней.
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Основываясь на полученных результатах, специалисты предположили, что простые карты дети могут читать уже примерно в четыре года. Кроме того, выяснилось, что чтение карты в целом когнитивно (мыслительно) проще, чем считалось раньше.