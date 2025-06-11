С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чая

Если вы пьёте зелёный чай первым делом с утра, то получаете из него полезные катехины. Исследования показывают, что белки, клетчатка и некоторые минералы могут ухудшить усвоение и переработку организмом флавоноидов в составе этого чая.

Употребление зелёного чая слишком близко к приёму пищи может препятствовать усвоению железа. Поэтому Крисси Арсено, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Trainer Academy, рекомендует пить такой чай хотя бы за два часа до или после еды. Это максимизирует усвоение антиоксидантов.