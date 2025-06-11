Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 19:30
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С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чая

Так вы получите максимум антиоксидантов
Зелёный чай содержит катехины: в частности, галлат эпигаллокатехина (EGCG). Этот мощный антиоксидант борется со свободными радикалами и с воспалением. По мнению экспертов, лучше всего пить этот чай утром, перед завтраком.
С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чая
© MidState Medical Center

Если вы пьёте зелёный чай первым делом с утра, то получаете из него полезные катехины. Исследования показывают, что белки, клетчатка и некоторые минералы могут ухудшить усвоение и переработку организмом флавоноидов в составе этого чая.

Употребление зелёного чая слишком близко к приёму пищи может препятствовать усвоению железа. Поэтому Крисси Арсено, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Trainer Academy, рекомендует пить такой чай хотя бы за два часа до или после еды. Это максимизирует усвоение антиоксидантов.

С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чая
© Getty Images

Зелёный чай некоторые пьют перед сном. Но проблема в том, что он содержит кофеин - около 30 мг на чашку. Это может помешать вам заснуть или нарушить сон.

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