С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чая

С утра натощак: названо лучшее время для употребления зелёного чаяТак вы получите максимум антиоксидантов
Если вы пьёте зелёный чай первым делом с утра, то получаете из него полезные катехины. Исследования показывают, что белки, клетчатка и некоторые минералы могут ухудшить усвоение и переработку организмом флавоноидов в составе этого чая.
Употребление зелёного чая слишком близко к приёму пищи может препятствовать усвоению железа. Поэтому Крисси Арсено, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Trainer Academy, рекомендует пить такой чай хотя бы за два часа до или после еды. Это максимизирует усвоение антиоксидантов.
Зелёный чай некоторые пьют перед сном. Но проблема в том, что он содержит кофеин - около 30 мг на чашку. Это может помешать вам заснуть или нарушить сон.
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