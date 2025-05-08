Садоводство и не только: какие занятия сжигают столько же калорий, сколько 30-минутная прогулка

Садоводство. За 30 минут этой деятельности человек с массой тела 70 кг может сжечь 176 калорий.

Игра с детьми. Если прикладывать при игре умеренное количество усилий, то вы сожжёте за полчаса столько же, сколько при ходьбе. Если же вы играете в салки или классики, то сможете за 30 минут сжечь до 186 калорий. Человек весом 70 кг избавится за полчаса от 140 калорий.

Тайцзи. Эта форма упражнений сочетает медленные, плавные движения с глубоким дыханием и осознанностью. За полчаса при весе 70 кг вы сожжёте 140 калорий.

Стрижка газона. Количество усилий, которое вы тратите на это, сопоставимо с игрой в любительский волейбол или бадминтон. За 30 минут человек весом 70 кг сможет сжечь при стрижке газона 193 калории.

Уборка. Более сложные задачи (пропылесосить, помыть машину и т. п.) сожгут больше калорий, чем протирание пыли или чистка столешниц. В целом же при весе 70 кг можно за полчаса избавиться от 123–158 калорий.