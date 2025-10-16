Сахар и другие продукты, которые нельзя смешивать с миндалём

Молочные продукты. В миндале много железа (на 100 г - 3,71 мг), а при употреблении с молочными продуктами оно может хуже усваиваться. Всё потому, что в "молочке" содержится казеин, препятствующий усвоению этого вещества.

Рафинированный сахар. Миндаль замедляет усвоение углеводов, но этот эффект может быть не таким выраженным, если вы едите орехи с сахаром.

Обработанные продукты. Они содержат много натрия - миндаль же помогает регулировать вес и защищает организм от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление этих продуктов вместе сведёт на нет все преимущества орехов.