Сахар, углеводы, белки, жиры, напитки: за сколько часов до сна от них нужно отказаться

Сахар. Избегайте его употребления хотя бы за пару часов до сна. В противном случае вы можете столкнуться со скачками уровня сахара в крови и беспокойным сном. Вы можете просыпаться ночью с ощущением голода, с дрожью, видеть странные сны или кошмары. Если вам всё же хочется сладкого, сочетайте его с продуктами, содержащими клетчатку белок и жиры.

Углеводы. Перед сном лучше всего есть сложные углеводы и цельные продукты. Это может быть кусок цельнозернового тоста, намазанный авокадо, или банан с миндальным маслом.

Белок. Небольшой перекус вроде греческого йогурта или горсти орехов может быть полезен. Однако лучше за два-три часа до сна не есть большие порции белка, иначе пища не успеет перевариться. Из-за этого вы будете хуже спать.