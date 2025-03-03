Сахар, углеводы, белки, жиры, напитки: за сколько часов до сна от них нужно отказаться

Сахар, углеводы, белки, жиры, напитки: за сколько часов до сна от них нужно отказатьсяОб этом важно знать
Сахар. Избегайте его употребления хотя бы за пару часов до сна. В противном случае вы можете столкнуться со скачками уровня сахара в крови и беспокойным сном. Вы можете просыпаться ночью с ощущением голода, с дрожью, видеть странные сны или кошмары. Если вам всё же хочется сладкого, сочетайте его с продуктами, содержащими клетчатку белок и жиры.
Углеводы. Перед сном лучше всего есть сложные углеводы и цельные продукты. Это может быть кусок цельнозернового тоста, намазанный авокадо, или банан с миндальным маслом.
Белок. Небольшой перекус вроде греческого йогурта или горсти орехов может быть полезен. Однако лучше за два-три часа до сна не есть большие порции белка, иначе пища не успеет перевариться. Из-за этого вы будете хуже спать.
Жиры. Перед сном можете съесть продукты с ненасыщенными жирами. Это авокадо или орехи. Но если хотите избежать проблем с пищеварением, то употребляйте их хотя бы за три-четыре часа до сна.
Напитки. Ограничьте потребление жидкости минимум за один-два часа до отхода ко сну. Это поможет предотвратить нарушения сна. Не пейте перед сном алкоголь, старайтесь до утра не употреблять кофеиносодержащие напитки.
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