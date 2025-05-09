Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофы

Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофыВот что предполагают учёные
В рамках новой научной работы, проведённой под руководством доктора Мэтта Бойда из Adapt Research Ltd и профессора Ника Уилсона из Университета Отаго в Новой Зеландии, исследователи рассмотрели, как города могли бы прокормить себя, если бы глобальные продовольственные системы вышли из строя из-за ядерной войны, экстремальной пандемии или мощной солнечной бури. Для этого эксперты использовали спутниковые снимки. Они проанализировали потенциал выращивания продовольствия в Палмерстон-Норте. Этот город находится в умеренном климате Новой Зеландии, и его численность населения близка к среднемировому.
Специалисты обнаружили, что даже если превратить каждое подходящее пространство в городе в сад, то сельское хозяйство сможет прокормить примерно 1/5 населения.
Горох, по словам учёных, требует наименьшей площади земли для обеспечения потребностей одного человека в белке и пищевой энергии. Однако он всё же не выдержит морозов, которые наступят после ядерной зимы.
Далее на первый план выходят шпинат и сахарная свёкла. Оба растения можно назвать выносливыми. Они также содержат много пищевой энергии и могут расти в холоде при низком уровне освещённости.
Что касается картофеля, то он тоже может прокормить людей, но также он чувствителен к морозу.
Оптимальное содержание белка и пищевой энергии в пшенице достигается при сочетании 3% моркови и 97%. Эти продукты устойчивы к морозу, требуют меньше жидкого топлива, чем картофель.