Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 мая 2025, 13:30
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Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофы

Вот что предполагают учёные
Если апокалипсис нарушит международную торговлю и поставки топлива, то наше выживание будет зависеть от гороха, картофеля, сахарной свёклы и шпината. Так говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофы
© Lynchburg – Magazine - University of Lynchburg

В рамках новой научной работы, проведённой под руководством доктора Мэтта Бойда из Adapt Research Ltd и профессора Ника Уилсона из Университета Отаго в Новой Зеландии, исследователи рассмотрели, как города могли бы прокормить себя, если бы глобальные продовольственные системы вышли из строя из-за ядерной войны, экстремальной пандемии или мощной солнечной бури. Для этого эксперты использовали спутниковые снимки. Они проанализировали потенциал выращивания продовольствия в Палмерстон-Норте. Этот город находится в умеренном климате Новой Зеландии, и его численность населения близка к среднемировому.

Специалисты обнаружили, что даже если превратить каждое подходящее пространство в городе в сад, то сельское хозяйство сможет прокормить примерно 1/5 населения.

Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофы
© Getty

Горох, по словам учёных, требует наименьшей площади земли для обеспечения потребностей одного человека в белке и пищевой энергии. Однако он всё же не выдержит морозов, которые наступят после ядерной зимы.

Далее на первый план выходят шпинат и сахарная свёкла. Оба растения можно назвать выносливыми. Они также содержат много пищевой энергии и могут расти в холоде при низком уровне освещённости.

Что касается картофеля, то он тоже может прокормить людей, но также он чувствителен к морозу.

Оптимальное содержание белка и пищевой энергии в пшенице достигается при сочетании 3% моркови и 97%. Эти продукты устойчивы к морозу, требуют меньше жидкого топлива, чем картофель.