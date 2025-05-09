Сахарная свёкла, шпинат и не только: из чего будет состоять наша диета в случае глобальной катастрофы

Горох, по словам учёных, требует наименьшей площади земли для обеспечения потребностей одного человека в белке и пищевой энергии. Однако он всё же не выдержит морозов, которые наступят после ядерной зимы.

Далее на первый план выходят шпинат и сахарная свёкла. Оба растения можно назвать выносливыми. Они также содержат много пищевой энергии и могут расти в холоде при низком уровне освещённости.

Что касается картофеля, то он тоже может прокормить людей, но также он чувствителен к морозу.

Оптимальное содержание белка и пищевой энергии в пшенице достигается при сочетании 3% моркови и 97%. Эти продукты устойчивы к морозу, требуют меньше жидкого топлива, чем картофель.