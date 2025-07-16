Салат из нута и тунца назвали лучшим обедом при хроническом воспалении

Ингредиенты в салате из тунца и нута легко заменить на другие. Например, вместо шпината вы можете в него добавить кудрявую капусту или смесь зелени, вместо помидоров - красный перец, вместо консервированного тунца - сардины или лосось, вместо сыра фета - грецкие орехи, орехи пекан, фисташки или тыквенные семечки. Также вы можете сделать из этого салата полноценный ужин, добавив порцию крахмалистых овощей (батата) или цельнозерновых продуктов (киноа, дикий рис).

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