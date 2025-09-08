Салат из жареной курицы с зеленью и авокадо, а также другие простые блюда

Салат из жареной курицы с листовой зеленью и авокадо. Курица - это нежирный белок, в клетчатке много зелени, а в авокадо полезных жиров. Благодаря этому поддерживается в норме уровень сахара в крови, рост мышц, а накопленный жир используется для получения энергии.

Греческий йогурт с ягодами и семенами чиа. Это отличный способ начать утро и разнообразить перекус. В греческом йогурте большое количество белка и пробиотиков, в ягодах - антиоксидантов и клетчатки, в семенах чиа - омега-3. Такой йогурт улучшает здоровье кишечника и обмен веществ.

Лосось с брокколи и киноа на пару. В лососе, выловленном в дикой природе, есть белок и омега-3 жирные кислоты. Вместе с богатой клетчаткой брокколи и умеренной порцией киноа он даст вам энергию без скачков уровня сахара в крови.