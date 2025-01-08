Самосострадание и когнитивное переосмысление: названы способы борьбы с прокрастинацией

По оценкам, 20% взрослых (и более 50% учащихся) регулярно откладывают на потом дела. К счастью, психологи знают несколько эффективных способов борьбы с прокрастинацией.

Как отмечает профессор Фуския Сируа, есть два основных способа устранения первопричины прокрастинации. Это самосострадание и когнитивное переосмысление. Прокрастинаторы, особенно те, у кого это хроническая проблема, очень строги к себе. Вместо того, чтобы приступить к работе, они просто её откладывают. Психолог рекомендует просто признать, что вы недовольны собой, а затем двигаться дальше.