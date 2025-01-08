Самосострадание и когнитивное переосмысление: названы способы борьбы с прокрастинацией

Самосострадание и когнитивное переосмысление: названы способы борьбы с прокрастинациейВот как перестать откладывать всё на потом
По оценкам, 20% взрослых (и более 50% учащихся) регулярно откладывают на потом дела. К счастью, психологи знают несколько эффективных способов борьбы с прокрастинацией.
Как отмечает профессор Фуския Сируа, есть два основных способа устранения первопричины прокрастинации. Это самосострадание и когнитивное переосмысление. Прокрастинаторы, особенно те, у кого это хроническая проблема, очень строги к себе. Вместо того, чтобы приступить к работе, они просто её откладывают. Психолог рекомендует просто признать, что вы недовольны собой, а затем двигаться дальше.
С большим самосостраданием и меньшим уровнем прокрастинации связаны упражнения на осознанность. Одно исследование, опубликованное в Международном журнале прикладной позитивной психологии, показало: те, кто выполнил трёхминутное упражнение на осознанность, были в дальнейшем менее склонны к прокрастинации.
Также в рамках недавнего неопубликованного исследования, проведённого аспиранткой Сиси Ян, людей разделили на две группы. Одну из них просили думать о хорошем, когда они занимались определённым видом деятельности. Вторая группа должна была переосмыслить предстоящую задачу как что-то значимое, размышляя над следующими вопросами: какую ценность принесёт достижение этой цели для вашего самовосприятия? как достижение этой цели повлияет на то, как вас видят другие? какую ценность принесёт достижение этой цели вашему личностному росту? Интересно, что вторая группа в итоге меньше прокрастинировала, чем первая.
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