Самовыражение, воспоминания и другие способы борьбы с унынием

Выразите себя. Попробуйте для этого записать свои чувства и мысли без осуждения или выплеснуть эмоции через искусство. Это поможет вам понять, что вызывает уныние, и, возможно, легче его преодолеть.

Вспомните хорошие времена. Не пытайтесь изгнать негативные чувства — вместо этого «наложите» на них позитивные эмоции.