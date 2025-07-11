Сардины и другие самые полезные для здоровья морепродукты

Сардины. Эти небольшие рыбки содержат множество белка, железа, витаминов В12 и Е, селена, кальция. Из одной банки (106 г) вы получите 343% от суточной нормы витамина В12, 88% от ежедневной нормы селена, 27% от нормы кальция, 15% от нормы железа и 13% от нормы витамина Е. Ещё эта рыба богата омега-3 жирными кислотами.

Скумбрия. В ней, как и в скумбрии, есть селен и витамин В12. Также это очень хороший источник магния. Порция в 85 г даёт 20% суточной нормы этого вещества.

Сельдь. Она тоже содержит много омега-3. Исследования также показывают, что в этой рыбе много витаминов В12, Е, D, селена, йода, кальция, железо. При этом в сельди мало токсинов (свинца, кадмия, ртути).

Моллюски. В них мало ртути, но при этом много важных витаминов и минералов. Например, витамина В12, цинка, селена.

Форель. Это жирная рыба, которая богата омега-3 жирными кислотами, витамином D. Порция приготовленной форели (85 г) обеспечивает организм 645 МЕ витамина D, который способствует усвоению кальция, регулирует воспаление, поддерживает иммунитет и не только. Кроме того, в этой рыбе много белка, цинка, селена, витамина В12.

Устрицы. Они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамин В12, цинк, селен, медь. Ещё устрицы богаты железом. 85 г этих морепродуктов дают 126 ккал и около 22 г белка.

Лосось. Порция дикого лосося в 154 г содержит 39 г белка, 21% от суточной нормы калия, 85% от суточной нормы витамина B6, 131% от суточной нормы селена и 196% от суточной нормы витамина В12. Кроме того, в этой рыбе много омега-3 жирных кислот и антиоксиданта астаксантина.

Креветки. Их розовый цвет обусловлен высоким содержанием астаксантина, который защищает организм от окислительного стресса. Также креветки считаются хорошим источником витамина В12, селена, цинка, белка.