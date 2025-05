Сауна после тренировки поможет вам бегать дольше

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Science and Medicine in Sport, учёные отслеживали результаты шесть бегунов на длинные дистанции в течение трёх недель. Все участники были мужчинами. Они посещали сауну после тренировок, в дополнение к контрольным тренировкам в течение трёх недель.

Фаза сауны состояла из сидения в бане при температуре 89,9 градусов по Цельсию. Мужчины делали это после каждой тренировки в течение 31 минуты. Кроме того, до и после каждого похода в сауну участники 15 минут бегали по беговой дорожке.