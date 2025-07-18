Сбалансированное питание и другие полезные ежедневные привычки после 50 лет

Сбалансированное питание и другие полезные ежедневные привычки после 50 летОни обратят вспять потерю мышечной массы
Включайте белок в каждый приём пищи. Маккензи Берджесс, зарегистрированный диетолог, рекомендует за один приём пищи потреблять около 15-30 г белка. Важную роль играет и коллаген, который содержится в костном бульоне и добавках. Он помогает поддерживать здоровье суставов и эластичность кожи.
Питайтесь сбалансированно. Такой рацион должен в основном содержать чернослив, листовую зелень, йогурт, консервированный лосось с костями и другие полезные для костей продукты.
Ежедневно двигайтесь. Постоянство играет большую роль, чем интенсивность. Даже ходьба, подъём по лестнице или динамическая растяжка задействуют мышцы и полезны для суставов.
Тренируйтесь с отягощениями. Приседания, отжимания, работа с эспандерами три-четыре раза в неделю могут сильно повлиять на поддержание здоровья костей.
Особое внимание уделяйте восстановлению и сну. Наши мышцы восстанавливаются именно во время отдыха. Этому способствует качественный сон.
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