Сбалансированное питание и другие полезные ежедневные привычки после 50 лет

Включайте белок в каждый приём пищи. Маккензи Берджесс, зарегистрированный диетолог, рекомендует за один приём пищи потреблять около 15-30 г белка. Важную роль играет и коллаген, который содержится в костном бульоне и добавках. Он помогает поддерживать здоровье суставов и эластичность кожи.

Питайтесь сбалансированно. Такой рацион должен в основном содержать чернослив, листовую зелень, йогурт, консервированный лосось с костями и другие полезные для костей продукты.

Ежедневно двигайтесь. Постоянство играет большую роль, чем интенсивность. Даже ходьба, подъём по лестнице или динамическая растяжка задействуют мышцы и полезны для суставов.