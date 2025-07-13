Сбалансированный завтрак и другие простые способы поддерживать в норме уровень сахара в крови

Начинайте день со сбалансированного завтрака. Его пропуск или употребление с утра только углеводов могут вызвать скачки уровня сахара в крови. Старайтесь включать в завтрак белок, клетчатку, полезные жиры. Например, вы можете съесть цельнозерновой тост с яйцами и авокадо или греческий йогурт с ягодами, орехами, семенами чиа.

Добавляйте белок в каждый приём пищи или перекус. Протеин помогает замедлить поступление сахара в кровь. Источника белка могут служить фасоль, курица, вяленая говядина, орехи, сыр, варёные яйца.

Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет всасывание глюкозы, способствует здоровому перевариванию пищи. Отличные источники клетчатки включают овощи, фрукты с кожурой, чечевицу, фасоль, орехи, семена, цельные зёрна.

Избегайте сладких напитков. Вместо них пейте воду, газированную воду или несладкие травяные чаи. Если вам хочется сделать ароматизированный напиток, попробуйте добавить в воду нарезанные цитрусовые или огурец, ягоды, свежевыжатый лимонный сок или немного 100% фруктового сока, пюре из свежих фруктов, измельчённые свежие травы.

Питайтесь регулярно в течение дня. Старайтесь есть каждые три-четыре часа. Организуйте небольшие и сбалансированные приёмы пищи и перекусы, следите за сигналами голода и не пропускайте завтрак, обед или ужин.