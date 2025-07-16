Сбалансированный завтрак и другие способы почувствовать себя бодрее после плохого сна

Гидратация. Даже если вы мало спите, поддержание необходимого уровня жидкости в организме поможет вам почувствовать себя энергичнее. Об этом сказала Роксана Эхсани, сертифицированный диетолог и эксперт по гигиене полости рта. Даже если вы обезвожены всего на 2%, у вас всё равно ухудшаются умственные и спортивные результаты. В целом рекомендуемая суточная норма жидкости составляет от 11,5 до 15,5 чашек воды в сутки. Ускорить процесс гидратации может добавление в напитки электролитов.

Сбалансированный завтрак. Он должен содержать много белка, сложных углеводов, полезных жиров. Баланс этих веществ даст длительный заряд энергии. Попробуйте съесть йогуртовый парфе или домашний сэндвич с яйцами, сыром и авокадо.

Движение. Придерживайтесь упражнений с низкой ударной нагрузкой. Например, это может быть растяжка, короткая прогулка. Такие виды активности улучшают кровообращение и высвобождают эндорфины, которые поднимают настроение и делают вас бдительнее.