Опубликовано 01 октября 2025, 08:15
Сбалансированный завтрак и другие вещи до полудня, которые улучшат уровень сахара в крови

Контролировать уровень сахара в крови может быть непросто, особенно если у вас диабет. Вот какие утренние привычки в этом помогут.
© St. Vincent's Medical Center

Ешьте сбалансированный завтрак в течение часа после пробуждения. Это поможет организму согласовать собственные циркадные ритмы и поддержать метаболическое здоровье. Исследования показывают, что приём пищи в начале дня вскоре пробуждения и ужин рано вечером улучшает метаболизм глюкозы и выработку энергии. Также завтрак в начале дня снижает маркеры воспаления. Согласно данным одной работы, у людей, которые завтракают до 8:30, обычно более низкие уровни сахара и инсулина в крови.

Добавьте к завтраку греческий йогурт. Употребление йогурта в целом уменьшает воспаление. Благодаря высокому содержанию белка он хорошо насыщает, а пробиотики в составе йогурта поддерживают здоровье кишечника. Отдавайте предпочтение несладким и неароматизированным вариантам.

Ходите быстрым шагом. Вы можете начать с 20-минутной прогулки по утрам. Она разгоняет кровь, помогает мышцам эффективнее использовать глюкозу, улучшает настроение, делает ум ясным.

© Getty Images. EatingWell design

Пейте зелёный чай. Он богат антиоксидантами, особенно веществом EGCG, которое уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждения. Согласно одному обзору, этот чай также может снижать уровень глюкозы натощак.

Уделяйте время осознанности. Всего пять-десять минут осознанности до полудня настроят вас на спокойный лад на весь день. Это могут быть упражнения на глубокое дыхание, лёгкая растяжка, ведение дневника, сидение с чашкой утреннего чая и сосредоточение на своих ощущениях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.