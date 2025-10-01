Сбалансированный завтрак и другие вещи до полудня, которые улучшат уровень сахара в крови

Ешьте сбалансированный завтрак в течение часа после пробуждения. Это поможет организму согласовать собственные циркадные ритмы и поддержать метаболическое здоровье. Исследования показывают, что приём пищи в начале дня вскоре пробуждения и ужин рано вечером улучшает метаболизм глюкозы и выработку энергии. Также завтрак в начале дня снижает маркеры воспаления. Согласно данным одной работы, у людей, которые завтракают до 8:30, обычно более низкие уровни сахара и инсулина в крови.

Добавьте к завтраку греческий йогурт. Употребление йогурта в целом уменьшает воспаление. Благодаря высокому содержанию белка он хорошо насыщает, а пробиотики в составе йогурта поддерживают здоровье кишечника. Отдавайте предпочтение несладким и неароматизированным вариантам.

Ходите быстрым шагом. Вы можете начать с 20-минутной прогулки по утрам. Она разгоняет кровь, помогает мышцам эффективнее использовать глюкозу, улучшает настроение, делает ум ясным.