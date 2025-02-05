Сбалансированный завтрак и другие вещи с утра, которые отвечают за гормон стресса кортизол

Вот что лучше всего делать, когда вы только проснулись

Гормон кортизол помогает управлять вашим циркадным ритмом, или внутренними часами организма. Также он влияет на аппетит, бодрствование, сонливость и пр. Дисбаланс этого гормона приводит к проблемам со здоровьем, отмечает Майкл Чичак, доктор медицины, медицинский директор MEDvidi.