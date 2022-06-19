Считаете, что ваш успех в жизни зависит только от удачи? Тогда готовьтесь лечить болезни дёсен

Считаете, что ваш успех в жизни зависит только от удачи? Тогда готовьтесь лечить болезни дёсенТакой вывод недавно сделали учёные
По словам автора исследования доктора Себастьяна Юнго из Парижского университета, благодаря полученным данным стоматологи будут обращать внимание на эмоциональное состояние своих пациентов и при необходимости направлять их к психологу. Для этого нужно будет задать такие простые вопросы, как «Как вы считаете, что вызывает это заболевание?», «Каким образом это можно вылечить?».
В рамках исследования команда специалистов изучала, как локус контроля (убеждение человека в том, что всё происходящее с ним зависит от внешних причин или от него самого) соотносится с психологическими, социально-экономическими факторами и состоянием полости рта. Всего в исследовании приняли участие 79 человек, их средний возраст равнялся 46 годам, 66 % из них были женского пола. При этом 20 участников имели внешний локус контроля, 59 участников - внутренний.
Оказалось, что депрессия чаще встречалась у людей с внешним локусом контроля. Кроме того, в среднем больше зубов потеряли также пациенты, отличающиеся внешним локусом контроля: три зуба против одного. У участников с внешним локусом потеря прикрепления десны составила 9,95 мм максимум, а у людей с внутренним локусом - 8,38 мм. Это означает, что степень пародонтита у таких пациентов была чаще всего более тяжёлой.
Помимо этого, как отмечает доктор Юнго, испытуемые с внешним локусом контроля чаще сталкивались с депрессией и имели низкий уровень образования.
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