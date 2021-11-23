Съедаете суммарно чайную ложку соли в день? Готовьтесь к инсульту или инфаркту

Съедаете суммарно чайную ложку соли в день? Готовьтесь к инсульту или инфарктуИсследование британских учёных доказало это
Как выяснили учёные, соль опасна для организма из-за того, что при употреблении в больших количествах повышает артериальное давление. Кроме того, эксперты обнаружили связь между потреблением соли и риском различных заболеваний. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
В ходе исследования учёные анализировали результаты анализа мочи 10 тысяч здоровых взрослых. Выяснилось, что при увеличении потребления соли на 2,5 граммов ежедневно вероятность развития заболеваний сердца повышается на 18 процентов. В целом оказалось, что чем меньше соли ест человек, тем меньше риск возникновения инфарктов, инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.