Сегодня появляется всё больше психотерапевтов-ботов с искусственным интеллектом. Стоит ли им доверять свою психику?Объяснил учёный
Облегчить жизнь психотерапевтам могут сейчас чат-боты, наделённые искусственным интеллектов. Но способны ли они заменить живого специалиста?
Фото: SIA
Психотерапевта в принципе найти сложно. К тому же терапия сама по себе может стоить дорого. Гораздо проще обратить к терапевтическим чатам-ботам. Среди таких сейчас можно назвать Woebot, Wysa, Youper. Эти боты опираются на когнитивно-поведенческую психотерапию. Причём научные исследования показывают, что люди могут даже больше доверять чат-боту, а не человеку. Связано это со страхом осуждения.
BBC Science Focus
Однако эффективность работы таких чат-ботов может зависеть от особенностей взаимодействия человека с системой искусственного интеллекта. Направлять другого человека проще психотерапевту-человеку, а не машине. Кроме того, на сегодня есть мало исследований, которые демонстрируют, эффективны ли терапевтические боты, хороши они либо плохи и для каких конкретно людей.
Даже боты с заранее подготовленными ответами на вопросы могут легко причинить вред человеку. Вообще существует много ситуаций, когда ответ бота может быть воспринят неправильно или в целом будет ошибочным.
Хорошие люди-психотерапевты знают, когда, как и насколько сильно нужно человека подтолкнуть в определённом направлении. Это сделать в принципе очень сложно даже людям, не то что машинам.
Нужно с осторожностью относиться к терапевтическим ботам. Особенно если какие-то из них выходят на рынок без проведения достаточного количества исследований их эффективности.
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