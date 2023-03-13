Сегодня появляется всё больше психотерапевтов-ботов с искусственным интеллектом. Стоит ли им доверять свою психику?

Однако эффективность работы таких чат-ботов может зависеть от особенностей взаимодействия человека с системой искусственного интеллекта. Направлять другого человека проще психотерапевту-человеку, а не машине. Кроме того, на сегодня есть мало исследований, которые демонстрируют, эффективны ли терапевтические боты, хороши они либо плохи и для каких конкретно людей.

Даже боты с заранее подготовленными ответами на вопросы могут легко причинить вред человеку. Вообще существует много ситуаций, когда ответ бота может быть воспринят неправильно или в целом будет ошибочным.

Хорошие люди-психотерапевты знают, когда, как и насколько сильно нужно человека подтолкнуть в определённом направлении. Это сделать в принципе очень сложно даже людям, не то что машинам.

Нужно с осторожностью относиться к терапевтическим ботам. Особенно если какие-то из них выходят на рынок без проведения достаточного количества исследований их эффективности.

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