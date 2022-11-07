Семь факторов, которые мешают усвоению кальция

Кальций необходим и для здоровья костей, зубов, и для нормальной свёртываемости крови, и для полноценной работы мышц, включая сердце, и для проводимости нервных импульсов. Но для всего этого нужно также, чтобы кальций сам по себе хорошо усваивался.

Если организму будет не хватать кальция, то это приведёт к уменьшению костной массы и к повышению вероятности развития остеопороза. Вообще данное вещество никогда организмом полностью не усваивается: доля усвоения колеблется в пределах 10-75 %.

Существует большое количество факторов, которые негативно сказываются на усвоении кальция.