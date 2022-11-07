Семь факторов, которые мешают усвоению кальция

Семь факторов, которые мешают усвоению кальцияОбратите на них особое внимание
Кальций необходим для нормального функционирования многих органов нашего тела. Недостаток этого элемента может быть связан с его плохим усвоением. А приводит к этому ряд привычек.
Кальций необходим и для здоровья костей, зубов, и для нормальной свёртываемости крови, и для полноценной работы мышц, включая сердце, и для проводимости нервных импульсов. Но для всего этого нужно также, чтобы кальций сам по себе хорошо усваивался.
Если организму будет не хватать кальция, то это приведёт к уменьшению костной массы и к повышению вероятности развития остеопороза. Вообще данное вещество никогда организмом полностью не усваивается: доля усвоения колеблется в пределах 10-75 %.
Существует большое количество факторов, которые негативно сказываются на усвоении кальция.
Среди таких факторов - получение витамина D в недостаточном количестве; получение чрезмерного количества железа; неверное соотношение в организме фосфора и кальция; наличие в ежедневном рационе фитатов (злаковые) и оксалатов (шпинат, щавель); употребление слишком большого количества животного белка; получение чрезмерного количества пищевых волокон, которые являются нерастворимыми; злоупотребление кофеином и алкоголем.
Помимо этого, сказаться на усвоении кальция могут проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, повышенная кислотность.
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