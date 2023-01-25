Семь фруктов, которые нужно употреблять каждую неделю для поддержания здоровья

Семь фруктов, которые нужно употреблять каждую неделю для поддержания здоровьяДобавьте их в свой ежедневный рацион
Как отмечает Eating Well, при употреблении различных фруктов каждую неделю у человека улучшается здоровье кишечника. А это способствует укреплению сердца, иммунитета, психики.
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Существует семь фруктов, благодаря которым (как показали научные исследования) вы укрепите организм. Их полезно будет добавить в еженедельное меню.
Яблоки. В них содержится клетчатка, причём как растворимая, так и нерастворимая. За счёт неё у вас улучшится пищеварение и не будет проблем с запорами. Также диетолог Лон Бен-Ашер подчеркнул, что яблоки отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Авокадо. В нём много жирорастворимых витаминов, то есть витаминов Е и К, а также витамина С, витаминов группы В, омега-3, мононенасыщенных жиров. Поэтому благодаря авокадо вы улучшите состояние волос, ногтей, кожи, здоровье сердца, глаз, иммунитет.
Бананы. Они богаты пищевыми волокнами, которые хорошо насыщают. Также они приводят в норму уровень сахара в крови, поддерживают здоровье сердца.
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Ежевика. Она поможет уменьшить воспаление, защититься от болезней сердца, рака, улучшить работу мозга.
Черника. В её состав входит антоцианин, действующий как антиоксидант. Кроме того, в одной чашке черники содержится 24% рекомендуемой дневной нормы витамина С. Medical News Today пишет, что эти плоды защищают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями, психикой, давлением.
Апельсины. В них есть витамин С, но не только. Также апельсины могут похвастаться витамином Е, витаминами группы В, железом, кальцием, калием.
Чернослив. Его советуют употреблять тем, кто страдает от проблем с пищеварением.
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