Семь фруктов, которые нужно употреблять каждую неделю для поддержания здоровья

Существует семь фруктов, благодаря которым (как показали научные исследования) вы укрепите организм. Их полезно будет добавить в еженедельное меню.

Яблоки. В них содержится клетчатка, причём как растворимая, так и нерастворимая. За счёт неё у вас улучшится пищеварение и не будет проблем с запорами. Также диетолог Лон Бен-Ашер подчеркнул, что яблоки отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Авокадо. В нём много жирорастворимых витаминов, то есть витаминов Е и К, а также витамина С, витаминов группы В, омега-3, мононенасыщенных жиров. Поэтому благодаря авокадо вы улучшите состояние волос, ногтей, кожи, здоровье сердца, глаз, иммунитет.