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Фитнес и здоровье
04:30, 05 января 2024
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Семь лучших напитков и продуктов для чувствительного желудка

Возьмите их себе на заметку

Диетологи перечислили лучшие продукты и напитки для чувствительного желудка . Чувствительность желудка может быть связана с множеством проблем со здоровьем. В том числе с синдромом раздражённого кишечника, болезнью Крона, целиакией, аллергией, непереносимостью определённых продуктов.

Кимчи (и другие ферментированные продукты). По данным Медицинской школы Массачусетского университета в Чане, ферментированные продукты — хороший источник пробиотиков (полезных микробов, которые сдерживают вредные бактерии). Особенно рекомендуется употреблять ферментированные продукты тем, у кого проблемы с пищеварением.

Травяные чаи. Хорошо всегда под рукой иметь мятный или имбирный чай. Они помогут избежать обезвоживания, уменьшат тошноту.

Груши. Одна груша среднего размера — отличный источник клетчатки. Также финики, чернослив, груши облегчают опорожнение кишечника при запорах. Результаты исследования, опубликованного в 2017 году, показали, что потребление яблок и груш связано со снижением риска диабета 2 типа на 18%.

Семь лучших напитков и продуктов для чувствительного желудка
© LIUDMILA CHERNETSKA

Кефир. Этот напиток содержит около 12 активных пробиотических штаммов, которые помогают в работе кишечника. Есть у кефира и другие преимущества для здоровья: наличие в нём кальция, белка, витаминов группы В.

Овощи на пару. Лучше всего взять для этого кабачки и баклажаны.

Костный бульон. В ходе одного исследования выяснилось, что потребление костного бульона уменьшает симптомы язвенного колита (воспаления слизистой оболочки толстой кишки). Также благодаря коллагену в составе этого бульона можно восстановить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, улучшить эластичность кожи и здоровье суставов.

Бананы. Их рекомендуется есть, поскольку они хорошо перевариваются, считаются пребиотическими продуктами, содержат калий, витамин С, В6 и магний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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