Семь напитков, которые снизят риск инсульта

Калий уменьшает воздействие натрия. И чем больше калия вы потребляете, тем больше натрия теряете с мочой.

Больше всего калия содержится в следующих напитках. Это сок чернослива (707 мг калия на чашку), морковный сок (689 мг калия), томатный сок (556 мг калия), апельсиновый сок (496 мг калия), грейпфрутовый сок (400 мг калия), молоко (342 мг калия), абрикосовый сок (286 мг калия). А, например, в одном банане среднего размера - около 422 мг калия.

Согласно результатам одного исследования, опубликованного в журнале Stroke в 2011 году, при увеличении потребления калия на 1000 мг в день можно снизить риск возникновения инсульта на 11%.

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