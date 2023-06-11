Семь научно доказанных преимуществ ананаса для здоровья

Улучшение пищеварения. Учёные выяснили, что это происходит за счёт фермента бромелайна. А ещё в ананасе много клетчатки, что тоже способствует здоровому пищеварению.

Помощь при артрите. Полностью избавиться от этого заболевания нельзя, но можно уменьшить дискомфорт и боль. Помочь в этом может всё тот же фермент бромелайн.

Заряд витамина С. В одной чашке ананаса - витамина С больше, чем в апельсине среднего размера (79 мг против 69 мг). Суточная доза этого витамина составляет 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.