Семь научно доказанных преимуществ болгарского перца для здоровья

Научно доказано, что болгарский перец имеет семь преимуществ для здоровья человека.

Борется с повреждением клеток. Происходит это благодаря ликопину в болгарском перце. Согласно отчёту в Nutrients, ликопин помогает бороться со свободными радикалами и снижает риск развития болезней сердца.

Улучшает здоровье глаз. Всё за счёт каротиноидов, которые содержатся в оранжевом и жёлтом сладком перце. Учёные обнаружили, что эти вещества укрепляют здоровье глаз, защищают от катаракты, возрастной регенерации жёлтого пятна.