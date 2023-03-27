Фитнес и здоровье
22:03, 27 марта 2023
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Семь научно доказанных преимуществ болгарского перца для здоровья

Вот почему вам нужно есть этот продукт как можно чаще

Болгарский перец можно добавить в самые разные блюда, и он точно принесёт пользу вашему здоровью. Всё благодаря ряду преимуществ.

Семь научно доказанных преимуществ болгарского перца для здоровья

Фото: BODi

Научно доказано, что болгарский перец имеет семь преимуществ для здоровья человека.

  1. Борется с повреждением клеток. Происходит это благодаря ликопину в болгарском перце. Согласно отчёту в Nutrients, ликопин помогает бороться со свободными радикалами и снижает риск развития болезней сердца.

  2. Улучшает здоровье глаз. Всё за счёт каротиноидов, которые содержатся в оранжевом и жёлтом сладком перце. Учёные обнаружили, что эти вещества укрепляют здоровье глаз, защищают от катаракты, возрастной регенерации жёлтого пятна.

  3. Содержит много витамина С. Это касается именно красного сладкого перца. Причём в нём этого витамина даже больше, чем в апельсинах.

Семь научно доказанных преимуществ болгарского перца для здоровья

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  1. Повышает иммунитет. Всё дело в том, что в болгарском перце много витамина А, укрепляющего иммунную систему.

  2. Является источником витамина В6. В красном сладком перце содержится более 35% суточной нормы этого витамина. Известно, что он улучшает настроение и снижает вероятность столкнуться с депрессией.

  3. Помогает ускорить обмен веществ. В состав болгарского перца входит капсантин. Исследования показывают, что это вещество помогает при снижении веса и воспалении.

  4. Снижает кровяное давление. Болгарский перец содержит кверцетин. Этот пигмент в организме действует как мощный антиоксидант.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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