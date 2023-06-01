Семь научно доказанных преимуществ черники для здоровья

Черника богата антиоксидантами. Это полифенолы, в том числе антоцианы. Известно, что они обладают антидиабетическими, противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также связаны со снижением риска развития болезней сердца.

Помогает укрепить сердце и избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам одного исследования 2019 года, которое было опубликовано в Американском журнале клинического питания, у людей с метаболическим синдромом при ежедневном употреблении эквивалента чашки черники были улучшения с точки зрения здоровья сердца. Кроме того, у них снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе другого исследования, опубликованного в Food & Function, также выяснилось, что продукты с большим количеством антоцианов связаны со снижением вероятности развития болезней сердца.

Поддержание здоровья мозга. В исследовании 2018 года отмечается, что у пожилых с когнитивными нарушениями при соблюдении диеты, содержащей чернику, повышалась активность в определённых частях мозга. В ходе другого исследования, опубликованного в 2022 году, выяснилось, что ежедневное употребление дикой черники в течение шести месяцев улучшает когнитивное старение благодаря повышению скорости обработки информации у пожилых. Наконец, исследования продемонстрировали, что антоцианы в принципе благотворно влияют на работу мозга.