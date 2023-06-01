Семь научно доказанных преимуществ черники для здоровья

Семь научно доказанных преимуществ черники для здоровьяПольза этих ягод кажется безграничной
В чернике много антиоксидантов и натуральных волокон. Поэтому она станет отличным дополнением к сбалансированной здоровой диете. Вот какие конкретно преимущества вы получите от употребления этих ягод.
Черника богата антиоксидантами. Это полифенолы, в том числе антоцианы. Известно, что они обладают антидиабетическими, противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также связаны со снижением риска развития болезней сердца.
Помогает укрепить сердце и избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам одного исследования 2019 года, которое было опубликовано в Американском журнале клинического питания, у людей с метаболическим синдромом при ежедневном употреблении эквивалента чашки черники были улучшения с точки зрения здоровья сердца. Кроме того, у них снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе другого исследования, опубликованного в Food & Function, также выяснилось, что продукты с большим количеством антоцианов связаны со снижением вероятности развития болезней сердца.
Поддержание здоровья мозга. В исследовании 2018 года отмечается, что у пожилых с когнитивными нарушениями при соблюдении диеты, содержащей чернику, повышалась активность в определённых частях мозга. В ходе другого исследования, опубликованного в 2022 году, выяснилось, что ежедневное употребление дикой черники в течение шести месяцев улучшает когнитивное старение благодаря повышению скорости обработки информации у пожилых. Наконец, исследования продемонстрировали, что антоцианы в принципе благотворно влияют на работу мозга.
Контроль уровня глюкозы. Помимо этого, одно исследование показало, что употребление черники помогает вызвать секрецию инсулина, а с этой проблемой сталкиваются люди с диабетом 2 типа.
Контроль реакции на инсулин. Резистентность к инсулину может привести к сахарному диабету. Помочь защититься от этого может черника.
Снижение кровяного давления. В ходе восьминедельного исследования обнаружилось, что после ежедневного употребления черники у людей с высоким риском развития болезней сердца и ожирения артериальное давление снизилось на 4-6%.
Снижение риска развития гестационного диабета у беременных. Научные данные показывают, что беременные женщины, которые ежедневно ели 280 г черники и 12 г растворимой клетчатки, снижали вероятность развития гестационного диабета. Также они при беременности набирали меньше веса.
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